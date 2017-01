Vídeo mostra momento em que policial é baleado durante assalto em shopping

Tweet no Twitter

O momento em que bandidos atiraram contra um policial militar que tentava impedir um assalto, na noite dessa quarta-feira (4), foi flagrado por uma câmera de segurança do Tijuca Off Shopping, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. O soldado Jefferson Cruz Pedra, que tinha 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era casado e deixou um filho de 14 anos.

Pelas imagens, é possível ver que pelo menos seis criminosos circulavam pelo local. Na ocasião, um casal também acabou ferido. Flávia Laranjeira Cardoso, de 44 anos, e Vinicius Noronha Najar, de 35, foram baleados na perna, foram encaminhados ao hospital e liberados após atendimento.

Nesta quinta-feira (5), Flávia Laranjeira comentou no Facebook o susto que passou. “Foi aterrorizante, minutos de terror, momentos de angústia…mas só temos que agradecer a Deus por estamos vivos e bem!”, escreveu.