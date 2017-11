Vídeo: homem ameaça esfaquear pastor durante culto

Tweet no Twitter

Imagens de um culto transmitido ao vivo pelo Facebook registraram um homem subindo no púlpito com uma faca e ameaçando esfaquear o pastor. O caso aconteceu no domingo, dia 5, na igreja “O Brasil Para Cristo”, em Tatuí, cidade localizada a 130 quilômetros de São Paulo.

No vídeo, o homem de 26 anos sobe calmamente no púlpito e tira uma faca de sua cintura enquanto caminha em direção ao pastor. Assustados, os fiéis gritam e o pastor consegue se virar a tempo de evitar o ataque. Ele começa a repetir para o agressor: “o sangue de Jesus tem poder”, até que um fiel consegue imobilizar o homem pelas costas e jogá-lo no chão.

Logo depois, o pastor comemora: “aleluia, glória a Deus”. A polícia foi acionada e levou o homem à delegacia. O rapaz, não identificado, disse que não tinha nada contra o pastor, mas não gostou de seu louvor. Ele assinou um termo circunstanciado de lesão corporal e foi liberado.

