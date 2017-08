Vídeo: filho de cantor sertanejo é assassinado a tiros

Tweet no Twitter

Paulo Sulivan de Souza, de 24 anos, morreu ao ser atingido por três tiros, na manhã de domingo (6), em uma avenida do setor Jardim das Oliveiras, em Sinop (MT). O jovem é filho do cantor sertanejo Denis, da dupla Denis e Adriano. Uma câmera de segurança de um estabelecimento flagrou o momento do ataque.

Conforme as imagens, a vítima estava na porta de uma casa, quando dois homens chegaram em um VW Voyage. O motorista desceu primeiro e permaneceu ao lado do carro. Na sequência, o passageiro desembarca e inicia os disparos contra Paulo, que tenta correr, mas cai e acaba morrendo. De acordo com o jornal O Popular, a casa onde o fato ocorreu é usada como ponto de consumo de drogas.

Os disparos, segundo a publicação, atingiram o coração e mão da vítima, que tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga o caso e procura pelos suspeitos.

