Vídeo: detentas fazem a festa em presídio de Recife

Uma festa regada a álcool e drogas foi publicada na manhã desta terça-feira (10) no youtube. O lugar: o presídio para mulheres Colônia Penal Feminina do Recife, Zona Oeste da cidade. As imagens foram feitas no dia 31 de dezembro de 2016, data em que possivelmente as detentas comemoravam o ano novo.

Intitulada pelas detentas de “Bonde do Prato”, a festa tinha diversos objetos ilícitos como celulares, além de drogas, música alta e muita animação. A autenticidade das imagens foi confirmada pelo Governo do Estado.

Segundo o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, nove presas foram identificadas por consumir drogas e, atualmente, estão em celas de disciplinas. Elas deverão responder a inquérito administrativo.

A Colônia Penal Feminina do Recife tem capacidade para 200 detentas. Atualmente, abriga 691, segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Pernambuco (Sindasp-PE). Ainda de acordo com o sindicato, o número de responsáveis pela guarda do presídio não é suficiente.

“São três a quatro pessoas por plantão para dar conta dessa população. O ideal seria contar com pelo menos 30 servidores”, afirma o presidente da entidade, João Carvalho. Diante do problema, o presidente voltou a cobrar uma posição do governo de Pernambuco sobre o concurso para agentes. “Eles tinham prometido para 2016, mas foi adiado outra vez”, concluiu.