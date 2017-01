Vídeo: cavalo se despede do dono em enterro e comove a internet

Um cavalo está comovendo a internet nesta semana. O vaqueiro Wagner Figueiredo de Lima morreu em um acidente de moto na madrugada de 1º de janeiro e, durante o enterro, o animal foi levado para se despedir do dono. Ao ser colocado próximo do corpo do vaqueiro, o cavalo deitou a cabeça sobre o caixão e chamou a atenção de todos.

“Esse cavalo era tudo para ele [Wagner], era como se o cavalo soubesse o que estava acontecendo e quisesse se despedir. Durante todo o trajeto até o cemitério ele relinchava e batia com as patas no chão”, afirma Wando de Lima, irmão de Wagner.

Foi o irmão quem teve a ideia de levar o animal para o enterro e organizou homenagens com outros vaqueiros e amigos de Wagner. Com a morte do irmão, Wando disse que vai cuidar de Sereno. Segundo ele, o cavalo, que já estava há oito anos com Wagner, vai ficar para sempre com a família.