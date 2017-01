Vídeo: adutora se rompe e forma chafariz no Rio de Janeiro

Uma adutora se rompeu na Estrada do Lameirão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (04). As imagens mostram a grande quantidade de água que foi jorrada após o rompimento, causando alagamento nas ruas. A Estrada do Lameirão foi interditada por conta do rompimento da adutora.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedea) foi até o local para reduzir a pressão da água e poder fazer os reparos necessários. O Corpo de Bombeiros atendeu quatro pessoas que passaram mal, mas nada grave.

Prejuízos

Em entrevista ao G1, o técnico de enfermagem Marcelo Henrique Dutra dos Santos, de 39 anos, contou que a casa foi inundada pela água. Além disso, ele informou que momentos antes da ocorrência o bairro estava sem água.

Regina Fontes da Silveira, de 57 anos, mora em uma casa em frente a adutora. Por sorte, ela não estava em casa quando tudo aconteceu. Ela conta ainda que perdeu tudo. “Eu não estava em casa no momento do acidente por sorte. Me ligaram falando que a tubulação estourou. Quando eu cheguei não tinha nada, só a estrutura. Eu perdi tudo. Minha cachorra machucou. A força da água foi tão grande que arrancou meu portão. É muito triste”, contou, em entrevista ao G1.

