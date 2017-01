Viatura fica destruída após atropelar cavalos no Rio de Janeiro

Na madrugada desta sexta-feira (27), um policial ficou ferido após se envolver em um acidente em uma rodovia localizada no bairro Engenho Velho, no Rio de Janeiro. De acordo com a PM, uma viatura do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) voltava de uma ocorrência quando colidiu contra dois cavalos, que estavam atravessando a estrada. No momento do acidente, o motorista não conseguiu frear e acabou atingindo os animais.

O militar sofreu superficial fratura no ombro. Além dele, havia outro policial na viatura, que não se feriu. Após o atendimento, eles foram encaminhados para o Hospital Municipal de Cachoeira de Macacu, e passaram a madrugada em observação.

Não há informações sobre o estado dos animais.