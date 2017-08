Vereador bêbado foge sem prestar socorro após atropelar e matar idosa em Goiânia

Tweet no Twitter

O vereador Luiz Carlos Barcelos (PDT), do município de Mara Rosa (GO), localizado a 367 quilômetros de Goiânia, atropelou e matou a ciclista Elza Maria da Luz, de 60 anos, na terça-feira, dia 8. Barcelos, que estava embriagado, fugiu sem prestar socorro. A vítima não resistiu e morreu no hospital. Ela foi enterrada na quarta-feira (9).

O juiz Renato César Dorta Pinheiro, da comarca de Mara Rosa, estipulou em R$ 7 mil a fiança de Barcelos, que dormiu duas noites na cadeia. Na manhã desta quinta-feira, 10, o vereador aguardava que fosse feito o depósito da fiança ser liberado.

Segundo o advogado do parlamentar, Murilo Eustáquio Cardoso Moreno, o cliente admitiu que estava embriagado e disse que não prestou socorro por medo de represália das testemunhas. “Ele quis preservar sua integridade física com medo também da reação de algum familiar da vítima, já que o acidente ocorreu perto da casa de um irmão dela”, disse Moreno.

Fonte: Estadao Conteudo