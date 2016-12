Veja a reação desta mãe ao ver a filha dançando Anitta escondida

Tweet no Twitter

A pré-adolescência é uma das fases em que o ser humano mais clama por privacidade, seja para fazer fotos, cantar ou dançar.

Uma garota resolveu dançar escondida em seu quarto uma música da Anitta. Ela ligou a câmera, apertou o play e começou a imitar a fazer a coreografia de “Na Batida”.

Após alguns segundos de dança, a mãe da menina entra no quarto e aparece nos fundos do vídeo, com uma vassoura na mão. A reação dela? a mais maravilhosa possível.

A mulher começa a dançar junto com a filha, sem ela perceber. No entanto, em certo momento, a menina olha para traz, vê a mãe se divertindo e desliga o som na hora, constrangida.

O vídeo foi publicado no último dia 20 e viralizou nas redes. Na legenda, Willany Ponciano, a mãe, ainda brinca: “Quando sua filha pega seu celular para fazer vídeo mas alguma coisa da errado”.

Assista ao vídeo