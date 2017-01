Vazam nudes de Veridiana Freitas, ex-participante de A Fazenda

Veridiana Freitas, ex-participante de A Fazenda, da Record, teve nudes vazados na internet. Fotos da famosa nua em frente ao espelho circula nas redes sociais.

Segundo a modelo, as fotos foram divulgadas pelo o ex-namorado e um boletim de ocorrência já foi registrado contra ele. Ao EGO, Veridiana contou que está envergonhada.

“Eu estou morrendo de vergonha, mas eu precisava falar. O que aconteceu é que eu tinha um namorado de um ano e meio e terminei com ele para entrar em ‘A Fazenda’, onde eu me envolvi com o Marcelo Bimbi (atualmente noivo de Nicole Bahls). Só que nós nunca deixamos de nos falar, continuamos ficando e trocando mensagens, inclusive quando eu fui à Gramado, no mês passado. Só que logo depois eu dei a declaração sobre o Bimbi, ele ficou com raiva e jogou na internet essas fotos minhas”, explicou ela. “Ele sempre foi muito ciumento e já tinha ameaçado fazer isso comigo antes, dizia para eu não ir a determinado lugar senão ele iria jogar na internet fotos ou vídeos meus, tenho até áudio dele me ameaçando.”

Veridiana disse que as imagens provocaram desconforto em sua família. “Me senti molestada. Minha família ficou sabendo e meu avô quase infartou. Você confia em uma pessoa, abre a sua intimidade e acontece uma coisa dessas? Isso não foi algum hacker que invadiu meu celular, foi ele que repassou as fotos. Uma coisa é sair pelada na ‘Playboy’, que é trabalho, e outra é ter sua intimidade vazada”, desabafa.