Domingos Montagner, protagonista de ‘Velho Chico’, morre no Rio São Francisco

O ator Domingos Montagner, que interpreta o personagem principal da novela Velho Chico, na Rede Globo, morreu nesta quinta-feira (15). Ele desapareceu no Rio São Francisco, no Alto Sertão de Sergipe, nesta tarde e, no início da noite, foi confirmado que o corpo encontrado próximo ao local era do ator. Domingos deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos.

O ator saiu para dar um mergulho na região conhecida como Prainha de Canindé do São Francisco minutos após o almoço e teria se afogado durante o banho. Na ocasião, ele estava acompanhado da atriz Camila Pitanga, que estranhou a demora do ator e pediu ajuda da produção.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Tático Aéreo (GTA) vasculharam a região e encontraram o corpo. O ator estaria na região até o próximo domingo (18) participando das gravações da novela.

Pouco tempo depois do ocorrido, o assunto se tornou um dos mais comentados na web.

