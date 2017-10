Três morrem em ponto de ônibus atingido por caminhão desgovernado em Iguape

Três pessoas morreram no início da noite de segunda-feira, 23, atingidas por um caminhão basculante carregado com pedras que tombou sobre um ponto de ônibus, na rodovia Casimiro Teixeira (SP-222), em Iguape, no Vale do Ribeira.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas estavam no grupo de pessoas que esperava o ônibus da linha entre Miracatu e Iguape, no ponto de parada do km 10 da rodovia. No local, a estrada corta um trecho de serra, com forte declive. O caminhão ficou desgovernado e o motorista não conseguiu frear.

Ao atingir o ponto de ônibus, o veículo matou a merendeira Mariusa Martins e a monitora de alunos Noemia de Barros, que estavam no local. As duas trabalhavam numa escola rural da região. O ajudante Kreyff Nalon, que estava na cabine do caminhão, foi atingido pelas pedras e também morreu.

Outro homem que estava no ponto ficou preso sob o veículo e foi levado em estado grave para o hospital de Iguape. Não havia informação sobre seu estado de saúde na manhã desta terça-feira, 24.

O motorista do caminhão, Jean dos Santos, que também ficou ferido, disse aos policiais que, no declive, o freio do veículo não funcionou. A Polícia Civil, que apura as causas do acidente, pediu uma perícia nas condições do caminhão para verificar se houve falha mecânica.

Fonte: Estadao Conteudo