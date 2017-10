TJ de SP manda soltar mulher que atropelou e matou 3 na Marginal do Tietê

Tweet no Twitter

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu soltar a motorista Talita Sayuri Tamashiro, de 28 anos, que foi presa no mês passado depois de atropelar quatro pessoas e ter matado três delas na Marginal do Tietê na manhã de sábado, 30. Talita estava embriagada e confessou usar o celular na hora do acidente.

A defesa entrou com pedido de revogação da prisão apontando que a própria Justiça havia identificado que não houve intenção de matar e, portanto, não haveria motivos para prisão preventiva.

Segundo a defesa, durante a audiência de custódia, a juíza presente “preferiu lavar as mãos e atender ao clamor social ao invés de cumprir o que determina a Lei”. O fato de a motorista Talita se comprometer a comparecer a todos os atos processuais não estaria sendo considerado pela Justiça, sugere o texto apresentado pelos advogados.

Apesar da soltura, Talita está impedida de “frequentar shows, bares, restaurantes ou estabelecimentos em que haja a venda ou consumo de bebidas alcoólicas”, segundo a decisão do juiz Luiz Gustavo Esteves Ferreira.

A jovem também teve a habilitação para dirigir suspensa e, caso descumpra as determinações, poderá ter a prisão decretada novamente.

Fonte: Estadao Conteudo