Tiroteio deixa um morto e um ferido no Jacarezinho, zona norte do Rio

Um homem morreu e outro foi ferido em um tiroteio entre policiais e criminosos no Jacarezinho, na zona norte do Rio, de acordo com informações do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Os policiais faziam um patrulhamento na manhã de hoje na localidade conhecida como Beco do Corrimão quando o confronto teve início. Um homem que passava próximo ao local foi atingido e socorrido pelos agentes. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte da cidade.

Após realizar buscas em hospitais da região, a equipe da UPP foi informada que um homem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos, também na zona norte. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A ocorrência está sendo registrada na Divisão de Homicídios. Não foram divulgados os nomes das pessoas atingidas.

Serrinha

Outro tiroteio ocorreu na manhã de hoje, no morro da Serrinha, em Madureira, zona norte. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar na Serrinha realiza uma operação no local. Em balanço prévio da operação, uma pessoa foi presa e foram apreendidos uma pistola Glock, um rádio transmissor, quatro carregadores de Glock e 39 munições. A ocorrência foi encaminhada para a Cidade da Polícia, no Jacaré, zona norte do Rio.

