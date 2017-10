‘Thifany, desce daí’ virou o meme da semana; entenda

Thifany Pinheiro, do Rio de Janeiro, fez uma apresentação de dança ao som de MC Livinho. Enquanto todos aplaudiam e gritavam a cada movimento, a mãe dela pedia que Deus a perdoasse.

No vídeo publicado pela jovem no Facebook, é possível ouvir a mulher exclamar “Meu pai, Jeová”, “Misericórdia” e “Senhor, perdoa”. A reação dela provoca gargalhadas em quem está em volta, que a incentiva a continuar assistindo à apresentação.

Nos comentários, os memes surgiram com as expressões “Thifany, desce daí” e “Thifany tem que se converter”.

O vídeo já tem mais de 33 mil comentários, 71 mil reações e foi compartilhado mais de 36 mil vezes. Confira abaixo o surto da mãe de Thifany e as reações no Twitter.

o vídeo da thifany é a melhor coisa q vi hj

to dando replay o tempo td e rindo demais cara

to aderindo THIFANY DESCE DAÍ no meu vocabulário

— XULIANA (@MeJulli) 27 de outubro de 2017