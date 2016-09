Terremoto de magnitude 5,6 graus atinge região centro-oeste dos Estados Unidos

Um terremoto abalou uma faixa da Great Plains, que vai do estado de Nebraska até a parte norte do Texas, nos Estados Unidos. O Serviço Geológico do país relatou que um terremoto de magnitude 5,6 graus aconteceu às 7h02 (horário local) deste sábado, no centro-norte do estado de Oklahoma. O órgão informou ainda que tremores secundários podem ocorrer.

Pessoas em Kansas City, no Missouri; Fayetteville, no Arkansas; Des Moines, no Iowa; e Norman, em Oklahoma, relataram sentir o terremoto. A emissora de TV WFAA, de Dallas, informou por meio de redes sociais que o terremoto sacudiu seus estúdios também.

O aumento recente na incidência de tremores de magnitude 3 graus ou superior em Oklahoma tem sido associado a armazenagem subterrânea de águas residuais da produção de petróleo e gás natural. Reguladores estaduais pediram aos produtores para reduzir os volumes de eliminação de águas residuais em regiões sujeitas a terremotos no estado.

O terremoto deste sábado foi centrado a cerca de 15 quilômetros ao noroeste da cidade de Pawnee, Oklahoma. No início desta semana, no mesmo lugar, localizado a cerca de 110 quilômetros a nordeste de Oklahoma City, houve um tremor de magnitude 3,2 graus. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo