“Tenho apreço pelo meu ex-marido”, diz Luma de Oliveira após críticas

A ex-modelo Luma de Oliveira declarou apoio ao ex-marido, Eike Batista, em seu perfil no Instagram. Após a postagem, Luma recebeu algumas críticas e resolveu responder. O empresário é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro.

Mãe de dois filhos do empresário, Thor, 25 anos, e Olin, 21 anos, Luma foi casada com Eike por treze anos e se defendeu das críticas afirmando ter “apreço pelo ex-marido”.

Uma internauta destacou que Luma é ex-mulher de Eike e que ele está casado atualmente com a advogada Flávia Sampaio. “Todo mundo está falando com a Luma como se ela fosse a esposa dele. Gente, ela está divorciada dele há séculos. Ele tem outra mulher atualmente”‘, escreveu a seguidora no Instagram.

E Luma rebateu: “Acho que você não entendeu. Vou te ajudar daqui. As pessoas não estão se comunicando comigo achando que sou esposa. Estão se comunicando com uma pessoa que tem apreço pelo ex-marido, que é pai de dois filhos meus. Solidariedade e generosidade não precisam de título convencional. Amor, só isso. Amor na mais ampla forma de se amar. Como imagino que você também ame seus amigos sinceros”.