Tempestade tropical Newton se fortalece no México e causa alagamentos

A recém-formada tempestade tropical Newton atingiu o oeste do México nesta segunda-feira, enquanto se dirige para o norte em direção à Península da Baixa Califórnia.

O centro da tempestade estava a cerca de 635 quilômetros ao sudeste do Cabo San Lucas hoje de manhã e se movia para o noroeste a 19 quilômetros por hora, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA. Era esperado que os ventos atingissem 75 quilômetros por hora e é esperado que eles se fortaleçam.

Autoridades esperam que Newton atinja a Península na terça-feira de manhã, altura em que ele poderia estar perto da força de um furacão. Um alerta de furacão estava em vigor para uma parte do sul da Península.

A tempestade já causou alagamentos e alguns deslizamentos de terra no sul do México, no estado de Guerrero. Um aviso de tempestade tropical está em vigor para partes da costa do México a partir de Manzanillo a Cabo Corrientes e do norte de La Paz para San Evaristo. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo