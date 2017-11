Suspeito de entrar em grupo de caronas para assassinar jovem é preso

Nesta sexta-feira (3), a polícia de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, anunciou a prisão de um homem acusado de entrar num grupo de caronas por aplicativo para assassinar a jovem Kelly Cristina Cadamuro, de 22 anos, encontrada morta depois de combinar pelo WhatsApp uma viagem a Minas Gerais. Outros dois homens suspeitos de participação no crime também foram detidos. Segundo a declaração de óbito, a jovem, encontrada morta na quinta-feira (2), foi vítima de asfixia e estrangulamento. O corpo foi localizado à margem de um córrego, entre as cidades mineiras de Frutal e Itabagipe.

O suspeito Jonathan Pereira do Prado confessou à polícia ter entrado no grupo de caronas com a intenção de roubar a jovem. O homem estava foragido desde março. O segundo detido, Luis Cunha, teria ajudado a matar a vítima e o terceiro, Daniel Teodoro da Silva, comprou o celular e outros objetos roubados dela. As prisão foram realizadas durante a madrugada, em bairros distintos de São José do Rio Preto. Eles já tinham passagens por roubos. A Polícia Civil continua investigando o caso.

Corpo seminu

A jovem havia desaparecido depois de combinar uma viagem por um grupo de carona no WhatsApp. O corpo foi localizado seminu em um córrego entre as cidades de Frutal e Itapagipe, no Triângulo Mineiro.

Kelly estava desaparecida desde a tarde desta quarta (1º). Ele foi vista pela última vez quando saiu de Guapiaçu, no interior de São Paulo, com destino a Itagagipe. A calça que a jovem vestia foi encontrada a cerca de 3 Km de distância do corpo.

A Polícia Civil realizou perícia no local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). “Ainda não há como precisar se houve violência sexual ou causa da morte. O corpo estava em um local de terra e água, o que dificulta a identificação. A vítima estava vestida apenas com uma blusa e foi encontrada por policiais militares que faziam buscas em área de usina de cana de açúcar”, disse ao G1 o delegado da Polícia Civil de Frutal, Bruno Giovanini de Paula.

Conforme familiares, em princípio, Kelly levaria um casal na viagem. No entanto, a mulher desistiu e só o homem, que não era conhecido de Kelly, manteve a carona. Câmeras de segurança de uma praça de pedágio em Minas Gerais mostram a moça dirigindo. Depois, o carro volta já com um homem no volante.

O carro foi encontrado abandonado em uma estrada rural entre São José do Rio Preto e Mirassol (SP), sem as quatro rodas, o rádio e o estepe. Não há informações o paradeiro do homem.