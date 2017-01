SP agora investiga 6 casos de febre amarela

Subiu de 4 para 6 o número de casos de febre amarela investigados no Estado de São Paulo, de acordo com balanço da Secretaria de Estado da Saúde. Até sexta-feira, 20, quatro pessoas haviam morrido com suspeita da doença – três na capital e uma em Américo Brasiliense, na região de Araraquara. Todas viajaram para Minas Gerais, Estado que enfrenta surto da doença, com 272 casos suspeitos. A Secretaria de Saúde de São Paulo pediu 235 mil doses extras da vacina para imunizar a população do interior. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo