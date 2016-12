Solange Almeida presenteia seguidora com lingerie

Tweet no Twitter

Após presentear uma fã com um vestido de festa, a cantora Solange Almeida resolveu dar mais um presente para quem a admira. A sortuda da vez foi Fabiana de Almeida. Na sexta-feira (23), a usuária do Instagram comentou um post de Sol com a divulgação de uma marca de lingeries.

“Bem que eu gostaria de ganhar umas peças dessas, vou casar em março aqui em Salvador, e minhas dindas ainda não fizeram chá de lingerie”, escreveu a seguidora, que logo foi respondida pela artista.

“Sério? Vamos agilizar urgente! Qual tamanho? Vamos mandar para você”. Feliz, Fabiana agradeceu o presente e ainda convidou Solange para o casamento.

Em setembro, Solange Almeida presentou uma fã que elogiou seu vestido e disse que faria um igual para o casamento da filha. Solidária, a forrozeira disse: “Eu lhe empresto! Você usa qual tamanho? Porque assim você não gasta”.

Solange Almeida é mãe de três filhos e permaneceu no grupo Aviões do Forró por 14 anos. O anúncio da saída da banda cearense foi dado nessa quinta-feira (24), em um vídeo em que ela aparece ao lado do parceiro Xand Avião.

Looks da cantora fazem sucesso nas redes sociais.