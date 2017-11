ShowDosAtrasados: Enem 2017 vira assunto no Twitter

Tweet no Twitter

Em mais um ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos principais temas de debates no Twitter. Usuários estão grudados na rede social e alimentam a hashtag #ShowDosAtrasados. Veja as reações:

o que eu queria ver / o que eu vejo#ShowDosAtrasados pic.twitter.com/MssVp5RM8B Publicidade — felipinho (@fe_alvesz) 5 de novembro de 2017

Eu vou usar um vestido, com uma blusa aqui amarrada, com a bota e o meu cabelo solto de prancha! #ShowDosAtrasados pic.twitter.com/mZyG1G75ro — .peach luvs Gabi (@mancyis) 5 de novembro de 2017

Quando a professora diz q vai escolher aleatoriamente alguém para ler o exercício#ShowDosAtrasados pic.twitter.com/jfZN237Aly — Lil' Natt (@N_S_M2003) 5 de novembro de 2017

#ShowDosAtrasados CADE OS MEME CARA? CADE OS PARTICIPANTE QUE CHEGAA ATRASADO? PQ TA TODO MUNDO CHEGANDO CEDO? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/AoLgIUr749 — Letícia Lopes (@let_ica0409) 5 de novembro de 2017

Globonews com câmeras ao vivo em quatro capitais pra mostrar os atrasados do Enem. Que coisa maravilhosa — Caíque ¯\_(ツ)_/¯ (@CaiqueToledo) 5 de novembro de 2017