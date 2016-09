São Paulo entra em estado de atenção para baixa umidade do ar

Tweet no Twitter

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para a baixa umidade do ar na tarde desta segunda-feira, 12. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 14h37, a capital registrou índice de umidade de 30%.

“A tendência é de declínio da umidade”, explica o meteorologista do CGE, Thomaz Garcias. “Várias estações da capital registraram índices um pouco abaixo dos 30%”, acrescenta. A baixa umidade do ar é fator de risco para doenças respiratórias.

Segundo Garcia, a previsão é de tempo seco durante esta segunda-feira e a mesma situação deve se repetir na terça, com temperaturas ainda superiores às registradas nesta segunda. De acordo com o CGE, a temperatura média máxima registrada na capital paulista até as 16 horas desta segunda foi de 31,3ºC.

Fonte: Estadao Conteudo