São Paulo cria delegacia eletrônica de proteção animal

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) sancionou nesta quarta-feira, 7, lei que cria a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA), que vai atender ocorrências envolvendo animais. O acesso à DEPA será feito por meio de atalhos nos portais eletrônicos da Polícia Civil e da Polícia Militar de SP. A novidade foi publicada nesta quarta no Diário Oficial do Estado.

Para fazer uma denúncia, o denunciante deve informar a data do fato e hora aproximada, o endereço, nome ou apelo do responsável pelo crime, classificação do animal, breve relato da denúncia e, se possível, fotos ou vídeos.

Em reportagem publicada em agosto, o jornal O Estado de S. Paulo mostrou que a Polícia Civil registrou ao menos 21 boletins de ocorrência por dia neste ano envolvendo maus-tratos aos animais.

Fonte: Estadao Conteudo