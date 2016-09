Santas Casas terão prazo dobrado para quitar dívidas, anuncia ministro

Tweet no Twitter

As Santas Casas terão, a partir de agora, o dobro de prazo para quitar suas dívidas. Um acordo anunciado nesta quinta-feira, 1º, pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, amplia de 5 para 10 anos o prazo para que instituições liquidem operações de crédito com a Caixa Econômica Federal.

Além de dobrar o prazo para pagamento, Santas Casas terão seis meses de carência para pagar os empréstimos. A medida faz parte de um pacote de bondades anunciado pelo ministro, durante Congresso de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Além de mais prazo para pagamento de dívidas, a pasta anunciou a liberação de R$ 371 milhões para credenciamento de hospitais filantrópicos em 20 Estados e de R$ 141 milhões, procedentes de emendas parlamentares que haviam sido estabelecidas nos últimos dois anos e ainda não haviam sido pagas. Os recursos deverão ser pagos a partir de dezembro.

Barros reforçou nas duas últimas semanas a divulgação de medidas e balanços para reforçar a imagem de bom gestor. Com Michel Temer assumindo o cargo, aumentam as especulações sobre uma troca de nomes no Ministério da Saúde.

O ministro, indicado pelo PP, tem apostado todas as fichas para se manter no cargo. Nesta quarta, ele apresentou um balanço sobre seus 100 dias de governo a uma plateia formada por representantes de Santas Casas e secretários Estaduais e municipais de saúde. Garantiu ter reduzido custos, cortado cargos, aumentado a eficiência da gestão. Questionado se seria mantido, ele respondeu que continuaria trabalhando. “E bem”, completou.

Lígia Formenti

Fonte: Agencia Estado