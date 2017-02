Sandra de Sá comenta namoro com compositora e diz que idade não pesa no relacionamento

Tweet no Twitter

Em entrevista ao jornal Extra, a cantora Sandra de Sá, de 61 anos, ‘rasgou’ elogios à namorada, a compositora Simone Malafaia, que é 29 anos mais nova. O romance já tem seis meses. Sá revelou que conheceu a companheira no Projeto Conexão Japa Preta – famoso por revelas novos artistas no estado do Rio de Janeiro.

A cantora disse ainda que a idade não a tem impedido de viver. Garante que passou dos 60 sem problemas. “Estamos juntas e felizes. Não tive crise de idade, parada da menopausa, está passando batido, gosto tanto de viver, que não dá tempo para essas paradas”, contou ao Extra.

Nas redes sociais, Sandra de Sá tem postado várias imagens ao lado da namorada.