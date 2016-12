Saiba o que motivou a saída de Solange Almeida do Aviões do Forró

Insatisfação, brigas, dinheiro. Isso é o que teria motivado a saída da cantora Solange Almeida do grupo Aviões do Forró, anunciada oficialmente no último dia 22. A insatisfação era mútua entre a cantora e os proprietários da banda cearense. Segundo o colunista Leo Dias, Sol mantinha variações repentinas de humor e relação difícil com seus diretores.

Ela ameaçava deixar o grupo a cada briga e discussão. Em setembro, de acordo com a publicação, Carlinhos Aristides, Zequinha Aristides, Isaías Duarte e Claudio Melo, donos da marca Aviões, deram a Sol 25% do lucro dos shows. A insatisfação, no entanto, continuava.

As queixam aumentavam e o clima ficava sempre pior. Sol então decidiu deixar a banda. Inicialmente, ela sairia após as Festas Juninas. Entretanto, na última briga, sua saída foi antecipada para após o Carnaval, também segundo o colunista. Os donos do Aviões acreditam que agora o clima no grupo melhore, já que Xand ficará sozinho à frente da banda e tem perfil mais conciliador.

O último show de Solange no Aviões acontecerá, na terça-feira de Carnaval, no dia 28 de fevereiro, na cidade de Luis Correia, no Piauí.

