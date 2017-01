Russo, ex-assistente de palco da Globo, morre aos 85 anos

Russo Antônio Pedro de Sousa morreu aos 85 anos, na manhã deste sábado (28), na Baixada Fluminense.

Segundo a neta dele, Bruna Bergamini, Russo estava internado deste domingo passado no hospital Mario Leoni e estava com pneumonia e teve uma embolia pulmonar. As informações são do EXTRA.

“Ele não tinha muita reação, só pedia para ir para casa, não queria ficar no hospital. O alzheimer dele estava bem avançado, e ele não reconhecia mais ninguém, só ficava falando do passado”, conta a neta.

O enterro será neste domingo (29), às 9h, no Cemitério de Xerém. Ele trabalhou por 46 anos como assistente de palco da TV Globo.