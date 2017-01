Romário assume namoro com loira 20 anos mais nova

Parece que o ano começou com tudo para Romário. Aparentemente mais magro, o ex-jogador tem aparecido em festas e programas com amigos acompanhando de Érica Cyriaco, uma bela loira de 30 anos, 20 a menos que ele. O casal foi flagrado pela primeira vez em público durante uma partida de futevôlei que o craque participou na Barra, Zona Sul do Rio.

Segundo informações do jornal Extra, os dois passaram o Réveillon no apartamento do ex-jogador, no Rio de Janeiro. A loira já está até enturmada com os filhos e amigos do jogador. De acordo com pessoas próximas, o craque está apaixonadíssimo.

Romário não assume namoro sério desde que rompeu com a modelo americana Dixie Pratt, em 2015. No ano passado, ele se envolveu com Daiane Cattani, mas o romance não chegou a ser anunciado.