Rodovias de São Paulo seguem congestionadas na volta do feriado

Os motoristas que encaram as rodovias do Estado de São Paulo na volta do feriado prolongado enfrentam congestionamento em alguns trechos e trânsito lento em outros, apontam boletins das concessionárias que administram as vias e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A rodovia Padre Manoel da Nóbrega, por exemplo, conta com trânsito lento e alguns pontos congestionados no sentido São Paulo, entre os quilômetros 315 e 303. A Oswaldo Cruz, no sentido Taubaté, também está congestionada, na saída de Ubatuba e todo o trecho da serra, do quilômetro 94 ao quilômetro 78.

A Rio-Santos, no sentido Caraguá, também enfrenta congestionamento nos trechos entre os quilômetros 65 e 100; nas passagens pelas praias Maresias e Boiçucanga; entre Juqueí, Boraceia e Riviera; na saída de Bertioga e na chegada ao Guarujá.

Segundo a concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, está menos congestionado o trecho da baixada na rodovia dos Imigrantes. A situação está pior entre os quilômetros 61 e 58, no sentido São Paulo, ainda devido ao excesso de veículos. Além disso, chove em pontos isolados.

Fonte: Estadao Conteudo