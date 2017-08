Restos mortais encontrados em jacaré são de humano; populares mataram o animal

Tweet no Twitter

O Instituto Médico Legal de Palmas, no Tocantins, concluiu que os restos mortais encontrados na barriga de um jacaré-açu, morto em 30 de julho, são humanos. O jacaré foi morto por populares, depois do desaparecimento de Adilson Bernardes de Oliveira, de 47 anos.

Oliveira estava acampado nas margens do Rio Javaé, a cerca de 200 quilômetros de Palmas, quando sumiu. Enquanto os bombeiros procuravam por Oliveira, moradores, que acompanhavam as buscas, capturaram um jacaré. Ao ver que o animal tinha um inchaço na região do abdome, o mataram e encontraram restos que pareciam ser de um humano.

O delegado responsável pelo caso, Diogo Fonseca da Silveira, pediu a coleta de material biológico de parentes de Oliveira, para exame de DNA.

Fonte: Estadao Conteudo