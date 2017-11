Responsáveis pelo vazamento de vídeo de William Waack contam que queriam discutir o racismo

Os dois jovens que admitiram o vazamento do vídeo que afastou o jornalista William Waack do Jornal da Globo, por acusação de racismo, disseram à Jovem Pan que tomaram a atitude com o intuito de discutir a questão racial. O operador de VT Diego Rocha Pereira, de 28 anos, e o designer gráfico Robson Cordeiro Ramos, 29, são negros e contaram que se sentiram afetados com o comentário.

Segundo a reportagem, Diego, que é ex-funcionário da Rede Globo, foi quem obteve a imagem original. A equipe de link externo estaria se preparando para a entrada do jornalista com um consultor quando ocorreu o episódio. “Eu ainda voltei as imagens para ter certeza, não estava acreditando que ele teria falado aquilo. Fiquei tão revoltado que filmei com meu celular”, explicou à Jovem Pan.

A gravação foi realizada no ano passado, mas só foi divulgada na última quarta (8), quando o vazamento tomou grandes proporções. Segundo Robson, quem vazou o vídeo, ele já teria soltado em um grupo de líderes do movimento negro. “Mas não foi premeditado essa repercussão, a ideia era mostrar para os amigos que um jornalista influente como ele também poderia ser racista”, contou à Jovem Pan. Diego e Robson disseram ainda que já haviam apresentado o material para a imprensa. “Chegamos a ouvir, ‘se não é do William Bonner’, não interessa”.

A dupla ainda rebateu os comentários de internautas. “Se nosso objetivo fosse fama ou dinheiro, teríamos feito antes”, disse. Eles contaram também que ficaram surpresos com a reação das pessoas que estavam no local. “Ele não foi repreendido depois. Ali estava cheio de gente, tinha coordenador, diretor de imagem, o próprio entrevistado poderia ter reclamado da ‘piadinha’”.

A Globo anunciou o afastamento no mesmo dia em que o assunto chegou a ser um dos mais comentados do mundo no Twitter. Indignados, internautas criticaram e pediram a imediata demissão do jornalista.

A emissora informou, em comunicado, que é “visceralmente contra o racismo” e que ele foi afastado “até que a situação seja esclarecida”. O jornalista teria dito que não se lembrava do que disse no vídeo, mas pediu desculpas.