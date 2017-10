Regulamentada multa à pessoa jurídica em caso de não identificação do condutor

Tweet no Twitter

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulamentou a aplicação de multa à pessoa jurídica proprietária de veículo quando não houver identificação do condutor infrator (multa NIC). A resolução está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30, e determina que a multa seja aplicada à pessoa jurídica quando não houver regular identificação do condutor infrator.

Segundo o ato, a aplicação da multa NIC dispensa lavratura de auto de infração e expedição de notificação da autuação. O valor da multa NIC será obtido com a multiplicação do valor previsto para a multa originária pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses.

Fonte: Estadao Conteudo