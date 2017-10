Rede Globo é multada por gravar em área de preservação ambiental

Tweet no Twitter

A Rede Globo foi multada depois de gravar uma reportagem para o programa “Esporte Espetacular”, em 2010, na Cachoeira da Fumaça, na Estação Ecológica Serra Geral, em Tocantins. A nova novela das 21h, “O Outro Lado do Paraíso”, também foi gravada no Tocantins, mais especificamente na região do Jalapão. O Instituto Chico Mendes (ICMBio) afirma que a reportagem incentivou a prática de esportes em área de conservação.

A juíza federal Edna Márcia Silva Medeiro Ramos manteve a decisão do órgão ambiental de multa de R$5 mil, mas ainda cabe recurso. A juíza da 13ª Vara Federal do Distrito Federal afirmou que “(A emissora) não demonstrou ter obtido autorização para ingressar na área de preservação integral para o fim de capturar imagens”.