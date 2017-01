Rapaz é arremessado de brinquedo em parque de diversões

Um jovem de 19 anos foi arremessado de um brinquedo, conhecido como samba, em um parque de diversões em Itabira, em Minas Gerais, na última sexta-feira (6).

Talisson Santos está internado na Unidade de Teraia Intensiva (UTI) do Hospital de Pronto- Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ele sofreu um traumatismo craniano

O vídeo mostra o momento em que Talisson se levanta do brinquedo, se desequilibra e cai.

Segundo postagens de amigos do jovem no Facebook, Talisson estava em “coma profundo e respirando por aparelhos”, mas acordou na tarde deste domingo (8). As informações são do site O Tempo.

Assista: