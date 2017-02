Queda de portão de ferro mata menino de três anos no Rio de Janeiro

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O menino Matheus Almeida de Moraes Cele, de 3 anos, morreu após ser atingido por um portão que caiu na Escola Municipal Amazonas, na manhã de sexta-feira (3), em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Ele andava na calçada com o pai e e duas crianças quando uma delas se apoiou no portão de ferro, que caiu.

O menino foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Estrada do Mendanha, também em Campo Grande, mas não resistiu. Em nota, Secretaria de Educação, Esportes e Lazer lamentou a tragédia e informou que está prestando assistência aos familiares da criança, em conjunto com as secretarias de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos.