Quatro suspeitos são mortos por PMs em comunidade do Rio

Quatro supostos criminosos foram mortos por policiais militares na manhã desta quarta-feira, 31, em confronto em Santa Cruz, zona oeste do Rio. As mortes ocorreram durante ação da Polícia Militar (PM) na favela do Rola, dominada por traficantes de drogas.

Em represália às mortes, a Avenida Cesário de Melo, vizinha à favela e ao conjunto habitacional Cesarão, foi interditada por dezenas de pessoas, que incendiaram pneus e madeiras. A PM informou que bandidos armados com fuzis deram apoio à interrupção do trânsito.

A versão da PM é a de que, ao chegar à Favela do Rola, a equipe policial foi recebida a tiros e reagiu, baleando quatro homens. Os feridos foram levados para o Hospital Pedro II, onde morreram. Com eles, a PM informou ter apreendido um fuzil, duas pistolas, uma granada e drogas. Entre os mortos estaria o chefe do tráfico na Rola, conhecido como Jeremias.

Fonte: Estadao Conteudo