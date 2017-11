Quadrilha explode duas agências e aterroriza moradores de Cedral, SP

Uma quadrilha fortemente armada invadiu a cidade e explodiu duas agências bancárias de Cedral, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado, 4. Os bandidos chegaram por volta das 2h30 em dois carros e fizeram disparos de fuzil a esmo para evitar a aproximação da polícia e de curiosos.

Os 8,7 mil moradores foram acordados pelos tiros e explosões. Houve pânico e correria numa lanchonete, onde ainda haviam pessoas reunidas. O bando atacou primeiro a agência do Santander e em seguida a do Bradesco, usando dinamites para explodir os caixas eletrônicos.

Os dois prédios ficaram destruídos. Os criminosos fugiram levando o dinheiro. Os valores roubados não foram informados. Policiais militares foram ao local depois que a fuga já tinha acontecido. Foi a primeira ação de quadrilhas com explosivos contra agências da cidade.

Esse foi, porém, o terceiro ataque a bancos de pequenas cidades do interior paulista somente esta semana. Na madrugada de quinta-feira, 2, os criminosos explodiram a agência da Caixa Econômica Federal, em Piedade. O prédio ficou destruído. Os assaltantes fugiram deixando um saco de pólvora no interior da agência. No mesmo dia, uma quadrilha explodiu um posto do Banco do Brasil, em Gavião Peixoto. Ninguém foi preso.

Fonte: Estadao Conteudo