Quadrilha explode cofre de banco e atira contra prédios no interior de SP

Uma quadrilha com ao menos oito integrantes arrombou uma agência da Caixa Econômica Federal e explodiu o cofre central do banco, na madrugada desta quinta-feira, 2, em Piedade, interior de São Paulo. O barulho de duas fortes explosões, por volta das 4 horas, assustou os moradores. Os bandidos fizeram disparos com fuzis e pistolas para manter a polícia afastada. Os tiros atingiram vários prédios e quebraram os vidros da fachada de uma agência do Banco do Brasil, na Rua Comendador Parada, que não chegou a ser assaltada pelos criminosos. Não houve feridos.

A agência da Caixa fica na Rua Cônego José Rodrigues de Oliveira, na região central. O prédio, no ponto onde ficava o cofre, ficou destruído. Houve queda parcial da laje e do telhado. As instalações hidráulicas se romperam. Na fuga, o bando espalhou pregos retorcidos, conhecidos como “miguelitos”, em dois trechos da Rodovia Santos Dumont (SP-79) para dificultar eventual perseguição. Os criminosos fugiram em dois veículos – uma picape e um automóvel – levando o dinheiro do cofre. O valor roubado não foi informado.

A Polícia Militar montou um cerco na região, com apoio de um helicóptero, mas até as 9h30 não tinha pistas dos criminosos. A Polícia Civil realizava perícia nas instalações, na manhã de quinta-feira. Em volta do prédio foram recolhidas dezenas de cápsulas dos projéteis disparados. Foi o quinto ataque de criminosos com explosivos a agências bancárias de Piedade desde junho de 2014.

