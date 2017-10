Público reclama de Dudu Camargo no comando do ‘Teleton’

Dudu Camargo entrou com terno, gravata borboleta metalizada e sua imitação de Silvio Santos no palco do Teleton, dividindo o comando com outros veteranos da TV, e logo se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Mas o motivo do pupilo estar no Trending Topics do Twitter não é dos mais louváveis: o público simplesmente está detestando a sua participação.

No Twitter, as manifestações contrárias à sua participação são inúmeras. Sobretudo por ele ter dito, por mais de uma vez, que é jornalista – sendo que tem 19 anos e nunca se matriculou em um curso universitário.

A cantora Mariana Belém, filha de Fafá de Belém, foi uma das que se manifestou contra o garoto: “Graças a Deus não estou na bancada na hora desse imbecil!! Obrigada Senhor!! Dudu Camargo não”, escreveu.

Veja algumas das reações do público nas redes sociais:

GRAÇAS A DEUS NÃO ESTOU NA BANCADA NA HORA DESSE IMBECIL!! OBRIGADA SENHOOOOOR!! DUDU CAMARGO NAAAAAO — Mariana Belém (@MarianaBelem) 28 de outubro de 2017

Dudu Camargo: "(…) Eu, que sou Jornalista (…)" pic.twitter.com/Irsdn38UcS — ACEITO ESTÁGIOS (@heterotrofa) 28 de outubro de 2017

Agora que o dudu camargo chgou as doações vao ficar fracas msm e o ibope tbm #Teleton20Anos pic.twitter.com/1R8SlK6u4x — Donut Impetuoso♈ (@mtsnmt) 28 de outubro de 2017

Tinha que vir o embuste do dudu camargo pra estragar o teleton pic.twitter.com/uYGgvm2Oxv — Catty misses 5SOS 😍 (@Ashtchim) 28 de outubro de 2017

Sobre o Dudu Camargo falando que é jornalista… pic.twitter.com/WMENt15rNn — ㅤㅤㅤroberta (@queenofanarchy1) 28 de outubro de 2017

Agora que o Dudu Camargo chegou no #Teleton20Anos eu já posso mudar de canal em paz. Oh garoto chato do baralho, pqp pic.twitter.com/oBGiCAMy0c — THEUZIN, UAI! (@antunes_teteeu) 28 de outubro de 2017

Você pode substituir o Dudu Camargo por outro jornalista do Fofocalizando, SBT… #teleton20anos pic.twitter.com/FEUbv4o1MC — eplay (@forumeplay) 28 de outubro de 2017

Estadão Conteúdo