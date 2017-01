Professora classifica morte de menina como “justiça divina” e é denunciada à polícia

Tweet no Twitter

Após a morte brutal da filha, os pais de Sofia Lara, de 2 anos, estão tendo que passar por mais um drama. Na manhã desta quarta-feira (25), os dois procuraram a Delegacia de Repressão a Crimes de Informáticas (DRCI) para se informarem sobre como denunciar a professora Denise Oliveira , que classificou a morte da criança como “justiça divina”.

Denise ainda acusou o policial militar do 16º BPM (Olaria) Felipe Fernandes, pai de Sofia, por ter participado de cinco jovens em Costa Barros, na Zona Norte do Rio.

“Perdi minha filha e ainda tenho que passar por isso, ler essas coisas. Porque assim, eu vou ser muito sincera com você: não estou com tanto ódio do bandido (que disparou a bala perdida que atingiu Sofia). Ele não pensou: “vou matar uma criança”. Mas essa mulher riu de uma criança morta. É inaceitável. Em momento algum minha filha vai pagar por morte de ninguém. Ela é um anjinho. Essa mulher nos agrediu física e moralmente”, disse Hérica Fernandes, de 33 anos, ao jornal Extra.

De acordo com Hérica, Denise enviou uma mensagem pelo Facebook pedindo desculpas. “Ela falou que não é mãe e tal, não tem noção da dor de uma mãe. Mas não é questão de perdoar ou não. Quero que ela pague na Justiça pelo que fez”, desabafou.

Felipe ainda se queixou do fato de Denise tê-lo citado como responsável pelas mortes em Costa Barros. “Ela estava denegrindo, de certa forma, a imagem da instituição Polícia Militar. Não pode generalizar o erro, ou não, de colegas. Minha esposa se sentiu muito ofendida”, ponderou.

O pai da menina não faz parte do batalhão citado por Denise e nem é acusado do crime que ela cita. Os PMs que respondem pelas mortes em Costa Barros são: o soldado Antônio Carlos Gonçalves Filho, o cabo Fábio Pizza de Oliveira da Silva, o soldado Thiago Resende Viana Barbosa e o sargento Márcio Darcy Alves dos Santos. Os quatro estão presos.