Prefeitura pretende conceder pontos degradados do centro à iniciativa privada

A gestão Fernando Haddad (PT) quer conceder pontos degradados da região central de São Paulo, como baixios de viadutos, para exploração comercial e atividades culturais pelo setor privado. O objetivo é recuperar e levar mais segurança a áreas abandonadas da cidade, como já foi feito no Mirante 9 de Julho, atrás do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

A Subprefeitura da Sé já identificou 20 pontos com potencial para concessão no centro da capital, além de dois quiosques na praça Roosevelt que já estão sendo concedidos para um café e uma frutaria. O prazo de concessão é de três anos e a contrapartida é cuidar do local e seu entorno.

Segundo o subprefeito da Sé, Gilmar Tadeu, o próximo edital deve ser de uma área embaixo de um viaduto na Bela Vista, na Rua Santo Antonio. “São soluções adotadas em outras cidades do mundo para aproveitar melhor esses baixios e qualificar o espaço público. São 50 viadutos só no centro”, disse Tadeu.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo