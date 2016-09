Prefeito de Nova Iguaçu sofre acidente durante campanha

O prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier (PMDB), sofreu acidente na tarde deste domingo, 4, quando fazia campanha numa oficina mecânica no bairro Corumbá. Bornier, de 66 anos, candidato à reeleição, era cumprimentado por eleitores e acabou caindo ao tropeçar.

Ele sofreu traumatismo torácico e foi atendido no local por uma ambulância do Samu e levado para a emergência do Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro da Posse. Bornier passou por tomografia computadorizada de abdômen e arcos costais (região das costelas), que identificou a contusão torácica. O estado de saúde do prefeito é estável e ele ficará internado em observação.

Fonte: Estadao Conteudo