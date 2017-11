Portões do Enem já estão fechados; prova começou às 13h30

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Quem entrou, entrou. Quem não entrou, agora só no ano que vem. Os portões das escolas que vão aplicar o Enem 2017 já estão fechados e os estudantes começaram a fazer as provas às 13h30.

Mais de 6,7 milhões de brasileiros estão inscritos para participar da edição deste ano. Em 2017, a prova estreia em novo formato, com aplicação dividida em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Ao todo, 1.725 municípios brasileiros receberão o exame.

Neste domingo, 5, os alunos fazem a redação, além das provas de Linguagens, Códigos e sua Tecnologia e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração máxima de 5 horas e 30 minutos. No próximo domingo, dia 12, será a vez dos participantes responderem a questões de Ciência da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com duração máxima de 4 horas e 30 minutos.

Segurança – O Enem deste ano promete ser o mais reforçado da história do exame. Serão utilizados detectores de metal em todos os locais de prova, além de detectores de pontos eletrônicos e de provas nominais.

Para esta edição, haverá 67 mil detectores de metal, um para cada 100 participantes. Os candidatos serão vistoriados na entrada e na saída dos banheiros de todos os 13.632 locais de prova.

Confira os próximos horários:

Início das provas: 13 horas e 30 minutos

Permissão de saída: a partir das 15 horas e 30 minutos

Término da prova do dia 5/11: 19 horas

Término da prova do dia 12/11: 18 horas

Fonte: Estadao Conteudo