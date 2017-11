Portões de locais de prova do Enem já estão fechados em segundo dia de exame

Os portões de acesso aos locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 foram fechados às 13h (horário de Brasília). Hoje (12) é o segundo dia do exame, e os alunos farão provas de matemática e ciências da natureza.

Publicidade

As provas começam às 13h30 e terminam às 18h (Horário de Brasília). Os participantes terão 4 horas e 30 minutos para resolver 90 questões objetivas. O candidato poderá deixar o local após duas horas do início. Só é possível sair com o caderno de questões nos últimos 30 minutos antes do fim da aplicação.

Antes de entrar na sala de aplicação, o participante deve guardar telefone celular e outros equipamentos eletrônicos desligados dentro do envelope porta-objetos. O envelope deve ser lacrado e identificado pelo participante e mantido embaixo da carteira durante a realização das provas, sob pena de eliminação.

Entre 13h e 13h30, os chefes de sala e aplicadores realizam os procedimentos de verificação de segurança e só é permitido ir ao banheiro com o acompanhamento de um fiscal.