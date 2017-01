Policial militar é preso após gravar vídeo tomando água de coco em serviço

Tweet no Twitter

Após aparecer em um vídeo fardado e tomando água de coco, aparentemente dentro de uma viatura, um policial militar do Rio de Janeiro, que não teve a identidade revelada, foi preso no último domingo (15). As imagens, gravadas por ele próprio, tiveram grande repercussão nas redes sociais.

Na publicação, o policial diz: “Isso é aqui é serviço, olha. Praia, água de coco. Para que salário? Vem pra mim, vem pro meu mundo”.

Segundo o comandante do batalhão, coronel Sérgio Schalioni, foi instaurado um processo de averiguação pela 2° Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), onde o soldado encontra-se detido. A prisão administrativa é por transgressão da disciplina militar. As informações são do jornal Extra.