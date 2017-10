Polícia prende homem que defecava em residências após roubá-las

A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem suspeito de roubar diversas casas na cidade de Guapó, que fica a 27 km de Goiânia. Os crimes chamavam atenção porque, além de furtar objetos das residências, ele ainda defecava nos locais antes de fugir, o que deixava as vítimas ainda mais revoltadas.

De acordo com a corporação, Clayton dos Santos Souza, de 34 anos, já tinha outras passagens e é velho conhecido da polícia. Ele cumpria pena no regime semiaberto e, agora, deve retornar ao regime fechado. Parte dos objetos furtos foi encontrada com o suspeito e com outra pessoa, que foi autuada por receptação.