Polícia acha 109 armas em área dominada pelo tráfico em São Roque

A Polícia Civil achou 109 armas de fogo escondidas em um terreno baldio, durante operação contra o tráfico de drogas realizada nesta quarta-feira, 25, em São Roque, interior de São Paulo. Também foram apreendidas mais de cem munições de vários calibres.

O arsenal estava coberto por uma pilha de madeira. Os policiais investigavam pontos de venda de drogas no bairro Paisagem Colonial, na periferia da cidade, quando receberam a denúncia de que um grupo de pessoas havia escondido objetos no local.

Sob as madeiras, os policiais acharam 73 revólveres, 19 garruchas, 9 pistolas nove milímetros, 5 espingardas e 3 armas artesanais. Algumas das armas estavam com a numeração raspada. No terreno havia apenas um barracão vazio.

A polícia acredita que o arsenal seja de quadrilhas ligadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que explora o tráfico de drogas na região. As armas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística na tentativa de identificar a procedência. O dono do terreno também será investigado.

Fonte: Estadao Conteudo