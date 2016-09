PM prende quatro jovens em protesto contra Temer na Avenida Paulista

Em um princípio de tumulto, a Polícia Militar prendeu há pouco quatro jovens durante manifestação na Avenida Paulista contra o presidente Michel Temer e a favor de novas eleições. Na mochila de um deles os policiais encontraram um soco inglês e uma faca de cozinha. Danilo Camargo, advogado do PT, foi atingido por um cassetete no estômago enquanto acompanhava a detenção dos estudantes. A Polícia Militar jogou gás de pimenta em jornalistas que acompanhavam o ato.

A estudante Laís Lilandra Andrade disse que há menores de idade entre os apreendidos, que foram levados para o 78 DP. “Só pelo fato de estarmos com uma máscara no rosto nos agrediram sem justificativa”, disse ela.

O ex-senador Eduardo Suplicy, que também participa da manifestação, contou ter entregue uma carta na casa do presidente Michel Temer, no bairro de Alto de Pinheiros, pedindo que a população seja ouvida no dia das eleições municipais sobre se quer ou não que Temer fique no cargo até 2018. Se a resposta for não, ele defende que sejam convocadas eleições diretas para dezembro.

Fonte: Estadao Conteudo