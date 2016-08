PM é morto com tiro na boca na Baixada Fluminense

Tweet no Twitter

O sargento Carlos Henrique Martins da Silva, 46, foi morto na noite deste sábado após ser atingido com um tiro na boca disparado por criminosos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, informou a Polícia Militar.

O policial do 21º BPM (São João de Meriti) foi baleado no começo da noite quando atendia a uma ocorrência para recuperar um automóvel roubado na rua Celina Paiva, próxima à Via Light (rodovia que liga o Rio a Nova Iguaçu). Silva foi socorrido e levado ao Posto de Assistência Médica (PAM) Meriti, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), um procedimento foi instaurado para apurar o caso. Uma perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e autoria do crime.

O sepultamento do primeiro sargento será às 15h desta segunda-feira, 29, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio.

Fonte: Estadao Conteudo